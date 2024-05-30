Кардиолог Гинзбург: слишком соленые продукты вредны при заболеваниях сердца

Здоровая диета включает в себя фрукты и овощи Больным артериальной гипертонией нужно исключить продукты, которые содержат в себе большое количество поваренной соли, в том числе продукты самостоятельного консервирования, рассказал РИА Новости заслуженный̆ врач РФ Михаил Гинзбург.
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