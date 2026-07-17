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Коттедж за 50 миллионов и дом в Глуши: какое наследство осталось после Юрия Мороза и как живет Виктория Исакова

Коттедж за 50 миллионов и дом в Глуши: какое наследство осталось после Юрия Мороза и как живет Виктория Исакова

После ухода из жизни известного режиссера Юрия Мороза в июле 2025 года внимание общественности сосредоточилось на его семье и наследстве — загородном доме в Подмосковье стоимостью около 50 миллионов рублей, жилье в Псковской области и столичной квартире.

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