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Царьград

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Оскорбивший покойную Анастасию Заворотнюк рэпер Потап сбежал из Киева

Оскорбивший покойную Анастасию Заворотнюк рэпер Потап сбежал из Киева

Украинский рэпер в циничной манере поглумился над актрисой на своей личной странице.Украинский рэпер, продюсер и телеведущий Алексей Потапенко, больше известный как Потап, цинично высказался об умершей от рака актрисе Анастасии Заворотнюк.

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