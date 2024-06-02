Оскорбивший покойную Анастасию Заворотнюк рэпер Потап сбежал из Киева

Украинский рэпер в циничной манере поглумился над актрисой на своей личной странице.Украинский рэпер, продюсер и телеведущий Алексей Потапенко, больше известный как Потап, цинично высказался об умершей от рака актрисе Анастасии Заворотнюк.
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