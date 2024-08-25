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Парламентская газета

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Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

Четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России

В России в обозримом будущем могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Прежде всего они будут рассчитаны на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

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