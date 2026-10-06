"Шоу для наивных": пафос Лубинца о "правах человека" разбился о реальность и гнев украинцев

Пафосное видеообращение украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца о недопустимости произвола со стороны военкомов вызвало шквал гневных комментариев и иронии в сети среди граждан, которые давно не верят пустым обещаниям властей .
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