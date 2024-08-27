Российские удары возмездия по энергетическим объектам Украины: уязвимость украинской ПВО и последствия для конфликта Ольга Вайленко26 августа 2024 года стал днём, который ещё больше обострил и без того напряжённую ситуацию на территории Украины.
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