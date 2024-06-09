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Лига чемпионов. Финал. «Ольборг» сыграет с «Барселоной», «Магдебург» и «Киль» проведут матч за бронзу

Лига чемпионов Мужчины Матч за 3-е место Магдебург Германия – Киль Германия – 16.00   Финал  Ольборг Дания – Барселона Испания – 19.

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