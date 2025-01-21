При выполнении боевой задачи погиб житель Туапсинского района Краснодарского края

При выполнении боевой задачи погиб житель Туапсинского района Краснодарского краяЖитель Туапсинского района Максим Сикорский погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи, об этом сообщает администрация районного центра.
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