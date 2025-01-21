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При выполнении боевой задачи погиб житель Туапсинского района Краснодарского края

При выполнении боевой задачи погиб житель Туапсинского района Краснодарского края

При выполнении боевой задачи погиб житель Туапсинского района Краснодарского краяЖитель Туапсинского района Максим Сикорский погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи, об этом сообщает администрация районного центра.

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Эльдар Алиев
🙏🙏🙏Вечная память Царство небесное 🙏
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