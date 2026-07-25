Владимир Колокольцев принял участие в церемонии закрытия 44-й конференции АСЕАНАПОЛ в столице Филиппин Маниле

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в церемонии закрытия 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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