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До сдачи Краматорска осталось немного, а Зеленский стал законной целью

После потери Киевом контроля над Славянском и Краматорском западные страны могут ввести своих военных на территорию Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, отметив, что это может случится скоро.

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