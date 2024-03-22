СК: на Камчатке арестовали главу группы попавших под лавину туристов

Руководителя тургруппы из 11 человек, попавшей под лавину на Камчатке, отправили в изолятор. Он проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.