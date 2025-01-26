Россиянам перечислили альтернативы вредной химии для уборки

Глава SweepMe Нагибова рассказала, что моющие средства могут вызывать аллергию Современные моющие средства «нафаршированы» химией, поэтому они могут вызывать аллергию, рассказала генеральный директор платформы SweepMe Мария Нагибова.
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