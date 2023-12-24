Визитку Путина продали на аукционе за 2 млн рублей

ru.bidspirit.com Визитку президента России Владимира Путина периода его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е продали на электронном аукционе 24 декабря за два миллиона рублей.
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