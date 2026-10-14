В ночь на 14 октября несколько регионов России подверглись атакам беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера вторника до утра среды в сторону столичного региона летели 493 дрона, 180 из них уничтожили на подлете к городу.
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