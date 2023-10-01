Россияне рассказали о своем отношении к Китаю

ВС

Владимир Степанов

Исследование ни о чем? Я с уважением отношусь к истории Китая, а также китайскому народу, с которым лично практически не встречался. Но я лично осторожно высказываю свое мнение, так как знаком с выводами людей бизнеса РФ: жесткие переговорщики, которые заботятся только о процветании Китая, и им наплевать на проблемы других продавцов. В том смысле: не хочешь продать дешево - не продавай, зато мы купили бы много... Все не так просто. Хотя сам народ (как и большинство других в мире) такой же человечный и незлобивый! Хотелось бы услышать аргументированное мнение знающих, а не дебильный авторов статеек не о чём...