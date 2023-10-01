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За рулем

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Россияне рассказали о своем отношении к Китаю

Россияне рассказали о своем отношении к Китаю

По результатам исследования банка «Открытие» и страховщика «Росгосстрах жизнь», около 72 % россиян никогда не посещали Китай, но испытывают желание отправиться туда.

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Комментарии
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Владимир Степанов
Исследование ни о чем? Я с уважением отношусь к истории Китая, а также китайскому народу, с которым лично практически не встречался. Но я лично осторожно высказываю свое мнение, так как знаком с выводами людей бизнеса РФ: жесткие переговорщики, которые заботятся только о процветании Китая, и им наплевать на проблемы других продавцов. В том смысле: не хочешь продать дешево - не продавай, зато мы купили бы много... Все не так просто. Хотя сам народ (как и большинство других в мире) такой же человечный и незлобивый! Хотелось бы услышать аргументированное мнение знающих, а не дебильный авторов статеек не о чём...
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