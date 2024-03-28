Ветров предложил учредить в РФ награду для несовершеннолетних за героизм

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров считает, что нужно создать государственную награду для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях.
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