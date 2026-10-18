Understanding SpaceX and Long Dated Options SpaceX Futures CME_DL:SSPCX1! alex-dunstan SPCX LEAPS and the IV problem SPCX ’s longest-dated options are interesting because they give us long-duration exposure while the IV history is almost nonexistent.
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