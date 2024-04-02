МАРФИНО
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МАРФИНО

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Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    В Марфино, но не как не  в Марфине, грамотеи дети ЭГЕ!В Марфине от снег...

Спасатель из Марфина начал разбирать завалы одним из первых

Жителю Гостиничного проезда Андрею Туманову 48 лет, 28 из которых он работает спасателем. Сегодня он начальник поисково-спасательного подразделения отряда «Центроспас» МЧС России, к «Крокус Сити Холлу» они прибыли одними из первых.

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