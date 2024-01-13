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Steyr, Nysa, Rivian: какие иномарки называли именами рек и почему

Steyr, Nysa, Rivian: какие иномарки называли именами рек и почему

В прошлый раз мы рассказали, какие машины в СССР получали названия, связанные с именами рек и как из-за этого возникали забавные казусы, вроде ошибочного представления о том, что Горьковский автозавод расположен на Волге (несмотря на отличное школьное образование, в этом были уверены многие советские граждане).

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