Steyr, Nysa, Rivian: какие иномарки называли именами рек и почему

В прошлый раз мы рассказали, какие машины в СССР получали названия, связанные с именами рек и как из-за этого возникали забавные казусы, вроде ошибочного представления о том, что Горьковский автозавод расположен на Волге (несмотря на отличное школьное образование, в этом были уверены многие советские граждане).