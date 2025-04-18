Минкоммерции КНР: Китай готов совместно с ЕС работать над защитой основанной на правилах многосторонней торговой системы

Пекин, 17 апреля /Синьхуа/ -- Китай готов совместно с Европейским союзом /ЕС/ работать над активизацией диалога и контактов, расширением открытости друг другу, углублением практического сотрудничества и тем самым совместной защитой основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация /ВТО/, заявила официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь на пресс-конференции в четверг.