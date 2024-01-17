5 января прошли заседания двух комиссий - Бобруйской районной и окружной избирательной комиссии №80.

Основной вопрос, вынесенный на повестку дня районной избирательной комиссии, - согласование проекта решения Бобруйского районного исполнительного комитета ´О создании условий для проведения предвыборной агитации кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, местных Советов депутатов двадцать девятого созыва .
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