В Строителе за 10 млн рублей ремонтируют "увеличенный" Центр развития творчества детей

В Центре развития творчества детей и юношества посёлка Строитель проводят ремонт. К началу учебного года здесь должны отремонтировать классы, раздевалки для детей, танцевальный и спортивные залы, холлы и другие кабинеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии