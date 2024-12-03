4,7 млн рублей потратили на ремонт и покупку мебели для детской больницы Братска

В Братской детской городской больнице завершился значимый этап преображения: инфекционное отделение полностью обновлено, и обновка эта пришлась как нельзя кстати! Инвестиции в размере 4,7 млн рублей принесли с собой свежие краски и новую мебель, придав отделению современный и уютный вид.