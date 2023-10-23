Еще больше владивостокцев смогут получить премию «Есть за что!»

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы города Владивостока поддержал проект МПА, которым предлагаются изменения в Положение о присуждении премии молодежи города Владивостока «Есть за что!», сообщает PRIMPRESS.
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