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Еще больше владивостокцев смогут получить премию «Есть за что!»

Еще больше владивостокцев смогут получить премию «Есть за что!»

Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Думы города Владивостока поддержал проект МПА, которым предлагаются изменения в Положение о присуждении премии молодежи города Владивостока «Есть за что!», сообщает PRIMPRESS.

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