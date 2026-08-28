SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Возлюбленная миллиардера Юрия Шефлера* Ксения Сухинова отпраздновала день рождения на яхте

Возлюбленная миллиардера Юрия Шефлера* Ксения Сухинова отпраздновала день рождения на яхте

Возлюбленная 58-летнего миллиардера Юрия Шефлера*, 39-летняя "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова отметила свой день рождения на яхте, путешествуя по испанским островам: Болеарский архипелаг, Форментера, Ибица.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии