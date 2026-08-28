Возлюбленная миллиардера Юрия Шефлера* Ксения Сухинова отпраздновала день рождения на яхте

Возлюбленная 58-летнего миллиардера Юрия Шефлера*, 39-летняя "Мисс мира — 2008" Ксения Сухинова отметила свой день рождения на яхте, путешествуя по испанским островам: Болеарский архипелаг, Форментера, Ибица.
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