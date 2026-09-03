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Защитник «Автомобилиста» Клэг: «Россия – это очень красивая страна. По сравнению с США и Канадой цены действительно ощутимо ниже – это приятно»

Защитник « Автомобилиста » Кэйл Клэг поделился мыслями по поводу решения перебраться в КХЛ . – Вы играли в одной системе с Никитой Новиковым из «Динамо».

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