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Ипотека по стандарту: ЦБ и застройщики начинают играть в «полицейских и воров»

Ипотека по стандарту: ЦБ и застройщики начинают играть в «полицейских и воров»

Документ, утвержденный Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций, призван минимизировать распространение высокорисковых схем кредитования и обязать банки более точно информировать заемщиков обо всех особенностях ипотечных кредитов.

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