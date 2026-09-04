DAUBMA обвинила мигрантов в убийстве дельфина в Сеуте

В Сеуте 2 сентября инцидент с мигрантами и дельфинёнком вызвал общественный резонанс. DAUBMA требует раскрыть виновников трагедии, произошедшей на пляже Эль-Трампольин, и предать материалы прокуратуре.
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