Ван И заявил, что Китай и Россия будут поддерживать друг друга

Китай и Россия будут друг друга поддерживать в деле развития и возрождения и сообща обеспечивать глобальную стратегическую стабильность, заявил глава МИД КНР Ван И на конференции, посвященной международной ситуации в 2024 году и китайской дипломатии.
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