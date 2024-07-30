Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

Игорь Ямкач

А эти, которые поехали, они проходили какой нибудь отбор? Или все было по принципу, ну раз никто не хочет, я поеду? Вдруг какая нибудь зарубежная команда заметит такого красивого, ничейного (ой нейтрального) и пригласят к себе.