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Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

Им теперь с этим жить: что говорят о спортсменах из РФ, поехавших на Олимпиаду и выступающих плохо

© AFP 2023 / LUIS ROBAYO Как отметили представители российского спорта, сложно понять мотив россиян, поехавших в Париж просто "ради участия" На Играх в Париже выступают в общей сложности 15 россиян, которые представляют пять видов спорта, однако, как считают некоторые представители российского спорта, это далеко не самые сильные отечественные спорстмены.

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Комментарии
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Игорь Ямкач
А эти, которые поехали, они проходили какой нибудь отбор? Или все было по принципу, ну раз никто не хочет, я поеду? Вдруг какая нибудь зарубежная команда заметит такого красивого, ничейного (ой нейтрального) и пригласят к себе.
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