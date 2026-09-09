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Жетоны, квитанции и записи камер помогут подтвердить передачу имущества

Жетоны, квитанции и записи камер помогут подтвердить передачу имущества

Организация обязана возместить ущерб за утраченную вещь, если приняла ее на хранение. Адвокат Московской городской арбитражной и налоговой коллегии адвокатов «Люди Дела» Александр Иноядов пояснил, что факт передачи можно подтвердить не только квитанцией или жетоном, сообщает газета «Известия» .

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