Чуть не погиб за вопрос о кроссовках: в Омске мужчина жестоко избил человека, который хотел узнать, где он купил обувь.
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Чуть не погиб за вопрос о кроссовках: в Омске мужчина жестоко избил человека, который хотел узнать, где он купил обувь.