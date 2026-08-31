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Sobakaru

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«Форт. Возвращение легенды»: как Чумной стал звездой огромного шоу и превращается в общественное пространство

«Форт. Возвращение легенды»: как Чумной стал звездой огромного шоу и превращается в общественное пространство

Рассказываем, каким мы увидим форт по телевизору, а каких изменений на нем ждать — морские прогулки, смотровые площадки, общественные зоны и иммерсивный музей! .

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