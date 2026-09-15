В Таганроге устраняют последствия ракетной атаки ВСУ

Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщает оперативный штаб, силами ПВО уничтожены более 30 БПЛА и ракеты в городе Таганроге, и 9 районах области: Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском.