В Таганроге устраняют последствия ракетной атаки ВСУ

Ростовская область минувшей ночью подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Как сообщает оперативный штаб, силами ПВО уничтожены более 30 БПЛА и ракеты в городе Таганроге, и 9 районах области: Аксайском, Миллеровском, Верхнедонском, Куйбышевском, Каменском, Шолоховском, Тарасовском, Чертковском, Азовском.
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