Уолтц: на переговорах по Украине обсуждаются в том числе вопросы территорий

TASS/AP/Jose Luis Magana В ходе переговоров об урегулировании украинского конфликта представители Вашингтона обсуждают с Москвой и Киевом в том числе территориальные вопросы и возможность введения на территорию Украины европейских военнослужащих.
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