В Ростовском драмтеатре за 39,6 млн рублей создают камерную сцену

В здании Ростовского театра драмы имени Горького приступили к созданию нового камерного пространства на месте бывшего «Арт-кафе».
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