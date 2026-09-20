Антипенко срочно госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве

Григория Антипенко, известного по роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой», экстренно госпитализировали из Театра Вахтангова в Москве с болями в животе.
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