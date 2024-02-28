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В МИД отметили провал попыток Киева пополнить ряды ВСУ наемниками

В МИД отметили провал попыток Киева пополнить ряды ВСУ наемниками

Попытки украинских властей решить проблему недостатка живой силы на поле боя за счет иностранных наемников провалились, их рекрутинг через диппредставительства не эффективен, заявил 28 февраля посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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