Набравший 99 баллов по математике школьник из Москвы пересдаст экзамен

Выпускник московской школы № 57 Александр Щаницын набрал 99 баллов на едином государственном экзамене по профильной математике, но решил пересдать экзамен, поскольку уверен, что готов написать работу на сто баллов и получить своё законное преимущество .
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