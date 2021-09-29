Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбертт
    Была бы моя воля отправлял бы этих уродов которые грабят стариков на рудники чтоб дохли там .Полицейские в Сев...
  • Юрий Куколин
    И булка хлеба в расиянске будет стоить 2000 р.Гы-гы.По 19 477 рублей ...
  • Konstantin Петров
    Т.е эти 2 достойных Полицейских с неустойчивой психикой, приняли слово мусор на свой счет? Тогда вопрос, они все что ...Двое полицейских ...

Пограничные пункты пропуска в Приморье закроются на время праздников в Китае

Пограничные пункты пропуска в Приморье закроются на время праздников в Китае

С 1 по 7 октября 2021 года включительно в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог" не будет осуществляться пропуск транспортных средств, грузов и товаров через российско-китайскую границу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх