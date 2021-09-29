Пограничные пункты пропуска в Приморье закроются на время праздников в Китае

С 1 по 7 октября 2021 года включительно в автомобильном пункте пропуска "Турий Рог" не будет осуществляться пропуск транспортных средств, грузов и товаров через российско-китайскую границу.
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