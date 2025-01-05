Атака с трех направлений: Беларусь после президентских выборов будут рвать на куски

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лина любимцева

Запад находит и использует ЛЮБЫЕ СЛАБЫЕ МЕСТА в государстве, да хоть шелудивую собаку, и весьма успешно манипулирует ею для дестабилизации обстановки в стране. ПОЧЕМУ наши власти не поступают ТАК ЖЕ с теми, кто уже принес столько зла нашему государству и нянькается с местными предателями?!!