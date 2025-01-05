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Атака с трех направлений: Беларусь после президентских выборов будут рвать на куски

Атака с трех направлений: Беларусь после президентских выборов будут рвать на куски

БлокнотРУ 1 января в Беларуси стартовала предвыборная агитация, которая предшествует выборам президента республики, назначенным на 26 января 2025 года.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Запад  находит и использует ЛЮБЫЕ СЛАБЫЕ МЕСТА в государстве, да хоть шелудивую собаку, и весьма успешно манипулирует ею для дестабилизации обстановки в стране.  ПОЧЕМУ наши власти не поступают ТАК ЖЕ с теми, кто уже принес столько зла нашему государству и нянькается с местными предателями?!!
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12 час.
николай лейчинский
Любопытно одно : кто автор сей писанины , упорно ссылающийся на неких политологов ?!  Не гони пургу , родимый , сидя на диване !
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9 час.

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