Дядя Закировой ответил на обвинения в «крышевании» Наргиз

Фаррух Закиров, известный советский и узбекский эстрадный певец, композитор и актер, дядя певицы Наргиз, которая призналась в оказании помощи ВСУ, ответил на слова российского продюсера Максима Фадеева о ее “крышевании”.
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