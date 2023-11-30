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Дядя Закировой ответил на обвинения в «крышевании» Наргиз

Дядя Закировой ответил на обвинения в «крышевании» Наргиз

Фаррух Закиров, известный советский и узбекский эстрадный певец, композитор и актер, дядя певицы Наргиз, которая призналась в оказании помощи ВСУ, ответил на слова российского продюсера Максима Фадеева о ее “крышевании”.

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Комментарии
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Г
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