Председатель РКК принял участие в Генеральной ассамблее МФОККиКП в Женеве

ЖЕНЕВА, 25 октября, ФедералПресс. Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук принял участие в Генеральной ассамблее Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, проходившей в Женеве, где собрались лидеры Национальных Обществ для обсуждения важных гуманитарных проблем и укрепления сотрудничества в условиях глобальных вызовов.
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