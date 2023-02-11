Малкин набрал 1200 очков в НХЛ за 1032 игры. Только Кросби был быстрее среди действующих игроков

Евгений Малкин набрал 1200 очков в НХЛ за 1032 игры – 2-й результат среди действующих игроков. Форвард «Питтсбурга» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (6:3), сделав 2 результативные передачи.
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