Партія американської допомоги у сфері безпеки в аеропорту Бориспіль, Київська область, лютий 2022 р. Reuters: адміністрація Байдена готує новий пакет оборонної допомоги Україні За словами джерел, планується, що у п'ятницю чи наступного тижня Білий дім оголосить про новий оборонний пакет вартістю близько 800 млн доларів Адміністрація президента Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні […] Сообщение Reuters: адміністрація Байдена готує новий пакет оборонної допомоги Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.