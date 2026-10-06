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Царьград

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Онколог Фатьянова: кровь в стуле после 50 лет указывает на риск рака

Онколог Фатьянова: кровь в стуле после 50 лет указывает на риск рака

Врач-онколог Анастасия Фатьянова из лаборатории "Гемотест" предостерегает: наличие крови в стуле у людей старше 50 лет может свидетельствовать о раке толстой кишки.

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