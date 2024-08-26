В Совете Федерации задумались над тем, как разгрузить бюджет РФ от расходов на отправку нерадивых мигрантов или тех иностранцев, у кого завершился трудовой патент или контракт на работу в России, в страны их пребывания.
Мигрантов предлагают обязать заранее оплачивать себе дорогу домой
Комментарии
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Галина Друзина
ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ АЗИАТЫ И КАВКАЗСЦЫ, ПУСТЬ ЕДУТ ДОМОЙ Со своими семьями а на их место пусть приезжают северокорейцы - трудяги и дисциплинированные люди, они не будут устраивать никаких беспределов и тащить с собой целые кишлаки и аулы.
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19 час.
Людмила Ненашева
"Предлагают, планируют, собираются, возможно и т.д." Лукашенко и Эрдоган - делают!
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12 час.
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