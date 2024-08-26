Мигрантов предлагают обязать заранее оплачивать себе дорогу домой

Галина Друзина

ЗАЧЕМ НАМ НУЖНЫ АЗИАТЫ И КАВКАЗСЦЫ, ПУСТЬ ЕДУТ ДОМОЙ Со своими семьями а на их место пусть приезжают северокорейцы - трудяги и дисциплинированные люди, они не будут устраивать никаких беспределов и тащить с собой целые кишлаки и аулы.