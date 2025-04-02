Когда хозяин перестал платить

Даже не знаю на кого это рассчитано? Закончились вражеские денежки USAID? А привыкли жить красиво и питаться в ресторанах? Нет, конечно же противников Путина в стране полно, но неужели среди них еще есть те, кто верит, что послав деньги этим дегенератам они смогут что-то изменить у нас в стране?Сколько мы тут в ЖЖ видели белоленточных, либеральных, оппозиционных индивидуумов.