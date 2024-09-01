Военкома Преображенского района Москвы обвиняют в трех эпизодах взятки

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу этого военкомата Игорь Титовец обвиняются в трех эпизодах получения крупной взятки за освобождение от службы по призыву.
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