Военкома Преображенского района Москвы обвиняют в трех эпизодах взятки

Политика как она есть

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу этого военкомата Игорь Титовец обвиняются в трех эпизодах получения крупной взятки за освобождение от службы по призыву.