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Военкома Преображенского района Москвы обвиняют в трех эпизодах взятки

Военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилев и начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу этого военкомата Игорь Титовец обвиняются в трех эпизодах получения крупной взятки за освобождение от службы по призыву.

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