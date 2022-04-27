Микэл Бриджес – 7-й игрок в истории НБА, завершивший матч плей-офф с 30 очками, 4 трехочковыми и 4 блок-шотами

Форвард «Финикса» Микэл Бриджес стал седьмым игроков в истории НБА, который набрал 30+ очков, реализовал 4+ трехочковых и сделал 4+ блок-шота в матче плей-офф, сообщает ESPN Stats & Info.

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